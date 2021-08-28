За гроші з Росії проти «Кримської платформи» працювали 15 тисяч ботів – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття у Києві ботоферми, через яку поширювалися соцмережами антиукраїнські гасла та дезінформація щодо результатів проведення саміту «Кримської платформи».

«Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok. Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тисяч анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені «пересічних громадян». Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці. Гроші за «публікації» зловмисники отримували з території Росії через заборонені в Україні електронні платіжні системи», – мовиться в повідомленні.

Повідомляється, що у приміщеннях ботоферми відбулися обшуки, відкрито кримінальне провадження.

Днями в СБУ повідомляли, що у Херсоні викрили мережу, яка за завданням своїх «кураторів» з Росії відпрацьовувала «цільові інформаційні завдання із дискредитації «Кримської платформи», її учасників та результатів».

Російська сторона зазвичай заяви такого змісту з боку офіційного Києва про завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Росію до конструктивної участі в діяльності платформи.