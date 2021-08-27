Хотіли дискредитувати «Кримську платформу»: СБУ заявила про викриття «агентури спецслужб РФ»

У Службі безпеки України повідомили, що запобігли «спробам спецслужб Росії» дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у південних регіонах України.

«У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів. За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації «Кримської платформи», її учасників та результатів. Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої дописи від імені «лідерів громадської думки». За поширення деструктивного контенту зловмисники щомісяця одержували гроші через заборонені в Україні електронні платіжні системи», – повідомили в СБУ.

За даними відомства, одному з організаторів групи повідомлено про підозру за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

«Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення», – додали в СБУ.

Російська сторона зазвичай заяви офіційного Києва про завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.

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23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Росію до конструктивної участі в діяльності платформи.