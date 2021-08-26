Кулеба розповів про головні напрямки подальшої роботи «Кримської платформи»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів про п’ять пріоритетних напрямків подальшої роботи «Кримської платформи».
Так, за його словами, робота «Кримської платформи» буде спрямована на:
- зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму;
- застосування обмежувальних заходів (санкцій);
- протидію порушенням прав людини;
- забезпечення безпеки і свободи судноплавства;
- подолання економічних і екологічних наслідків окупації.
Міністр приділив особливу увагу декларації «Кримської платформи», яку підтримали всі держави-учасники саміту і Європейський Союз. Він нагадав, що документ залишається відкритим для приєднання всіх бажаючих.
«Це найсильніший міжнародний документ щодо Криму, ухвалений на міжнародному рівні з 2014 року», – зауважив Кулеба.
23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Російську Федерацію до конструктивної участі в діяльності платформи.
Пізніше посол Нової Зеландії в Україні (з резиденцією у Варшаві) Мері Терстон передала Міністерству закордонних справ України ноту МЗС Нової Зеландії про приєднання до спільної декларації саміту «Кримської платформи».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ