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У Кремлі назвали «абсолютно невірною» позицію Туреччини щодо Криму

Пєсков: Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання турецької делегації, озвучені під час саміту «Кримської платформи» 23 серпня.

На його думку, позиція Туреччини щодо окупованого Росією Криму, є «абсолютно невірною».

«Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз’яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном», – цитує Пєскова агентство ТАСС.

Він зазначив, що у Росії продовжують вважати Туреччину своїм партнером, незважаючи на розбіжності з кримського питання.

«Відносини з Туреччиною носять партнерський характер. Причому не просто декларативний, а який дійсно ґрунтується на реальному, міцному фундаменті торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Це не означає, що ці відносини вільні від суттєвих розбіжностей. До області істотних розбіжностей відноситься якраз кримська тема», – додав Пєсков.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час саміту «Кримської платформи» в Києві заявив, що цей захід «відкриває сторінку мирного повернення Криму Україні».

Перед самітом Чавушоглу заявив про посилення взаємовідносин з Україною, а також анонсував свій приїзд в країну в жовтні.

23 серпня у Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».

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