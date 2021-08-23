«Кримська платформа»: глава МЗС Туреччини заявив про посилення взаємовідносин з Україною

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед стартом саміту «Кримської платформи» повідомив журналістам про посилення взаємовідносин з Україною, а також анонсував свій приїзд в країну в жовтні.

«Вітаю президента дружньої України з цим заходом. У відносинах Туреччини і України немає ніяких проблем, навпаки. Ми напружено працюємо для посилення наших відносин у всіх інших сферах. Я знову приїду в Україну в жовтні, щоб провести з моїм колегою, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою засідання групи стратегічного планування », – повідомив Чавушоглу.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив президента України в підтримці «Кримської платформи».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про плани координації і взаємодії «Кримської платформи» з іншими міжнародними форматами, в тому числі з Організацією Об'єднаних Націй, щоб далі посилити її ефективність.

Він також зазначив, що на установчому саміті «Кримської платформи» не має значення, посадова особа якого рівня представляє певну країну, оскільки всі учасники беруть на себе однакові повні зобов’язання.