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Зеленський почав повертати Крим? ‌‌(відео)

Зеленський почав повертати Крим? ‌‌(відео)
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Зеленський почав повертати Крим? ‌‌(відео)

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Коли деокупують Крим? Володимир Зеленський хоче «підняти з колін» тему повернення Криму в Україну. На думку гаранта, це вдасться зробити завдяки запуску проєкту «Кримська платформа».

А, як саме президент України збирається повертати півострів, Зеленський вже розповів під час зустрічі з кримськими журналістами на острові Зміїний. Доречі місце зустрічі обрали не випадково. Всього за 50 кілометрів від нього, на захоплених українських газових платформах, цілодобово чергують російські військові. Експерти побоюються, що Зміїний може спіткати доля Криму – окупація. Свої питання президенту, на острові Зміїний, поставили і Крим.Реалії. Чи підніме з колін «Кримська платформа» питання деокупації? Чи захищатиме Україна Зміїний, як Крим захищала? Куди поїде Зеленський після деокупації Криму? На ці та інші питання ви дізнаєтесь відповіді у нашому матеріалі.

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