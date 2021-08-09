Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський представив новопризначених командувачів ЗСУ

Зеленський під час візиту на острів Зміїний

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на острів Зміїний представив новопризначених командувачів Збройних сил України. Про це повідомили в Офісі президента.

«Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського», – заявив Зеленський.

За його словами Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

«Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Ковальчук має звання Героя України, під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Ковальчук – учасник оборони Луганського аеропорту, двічі поранений, нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

В Офісі президента додали, що генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG