Зеленський представив новопризначених командувачів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на острів Зміїний представив новопризначених командувачів Збройних сил України. Про це повідомили в Офісі президента.

«Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського», – заявив Зеленський.

За його словами Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

«Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Ковальчук має звання Героя України, під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Ковальчук – учасник оборони Луганського аеропорту, двічі поранений, нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

В Офісі президента додали, що генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.