Зеленський ввів Залужного до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому Офісом президента 28 липня.
Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.
27 липня президент Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.
Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».
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