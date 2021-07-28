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Зеленський ввів Залужного до складу РНБО

Валерій Залужний увійшов до персонального складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому Офісом президента 28 липня.

Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

27 липня президент Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».

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