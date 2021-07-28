Військові зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню 28 липня на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики станом на 7:00 28 липня здійснили три порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 27 липня, зафіксовано чотири порушення.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ЛНР» звинуватило українських військових у порушенні режиму припинення вогню і п’ятьох обстрілах своїх позицій. В угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 28 липня не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.