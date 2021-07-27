Коротко о главных событиях 27 июля, которые важны для украинского востока.

Режиму «прекращения огня» – год

За это время 45 украинских военных погибли, 163 – ранены, зафиксировали почти 2 тысячи обстрелов. Об этом сообщает украинская делегация в Трёхсторонний контактной группе. По сравнению с тем же периодом в 2019-2020 годах, количество смертей военнослужащих уменьшилось вдвое, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов.

Ситуация на фронте

7 украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе 26 июля. За сутки 15 обстрелов со стороны НВФ. Сегодня 3 обстрела. Потерь нет. Сообщает штаб ООС.

Состояние Кравчука не улучшилось

После операции на сердце первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева. Других подробностей она не привела.

Спасибо товарищу Путину за вакцину

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, анонсировал на 28 июля прибытие новой партии российской вакцины от коронавируса. По его словам препарат доставят «при поддержке партии «Единая Россия», пишут информационные ресурсы группировки. Напомним, что предыдущая поставка вакцины в ОРДЛО была еще весной. В июне «Восточная правозащитная группа» писала о том, что Россия задерживает поставку вакцины от коронавируса на Донбасс, чтобы использовать ее для предвыборной агитации.

Большинство украинцев против родства с россиянами

55% жителей Украины не согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы – один народ...». Такие данные опроса социологической группы «Рейтинг». В то же время, 41% респондентов с этим утверждением Путина согласны.

И еще в регионе

В Краматорске закрыли Центр массовой вакцинации. Об этом сообщил начальник городского отдела здравохранения Андрей Петриченко. Центр находился на ледовой арене. Там начинается процесс подготовки льда для тренировок хоккейного клуба «Краматорск». В мэрии пообещали улучшить предоставление услуг и добавить еще одну бригаду в амбулатории №2.

В Мариуполе на месте памятника Кузьме Апатову устанавливают новый памятный знак — армянский крест-камень, хачкар. Об этом сообщили в управлении градостроительства и архитектуры горсовета, передает сайт города 0629. Памятный знак посвящен памяти невинных жертв армянского и украинского народов.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу