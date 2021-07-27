Очікуємо відповіді від МАГАТЕ щодо шахти, де був ядерний вибух – Міністерство реінтеграції

Про затоплення шахт на непідконтрольній території можна відносно впевнено судити, навіть не перетинаючи лінію зіткнення, кажуть в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Радіо Донбасс.Реаліії отримало розгорнутий ексклюзивний коментар на тему якості та кількості питної води на непідконтрольній уряду частині Донбасу від генерального директора директорату інфраструктури міністерства Олексія Заріцького. Він розповів про можливу роботу місії МАГАТЕ на шахті «Юнком», особливості аналізу інформації з відкритих джерел і про зв'язок забруднення води і покинутого виробництва.

– Яка остання інформація щодо затоплення шахт на Луганщині і Донеччині? Чи є інформація стосовно відкачування води звідти?

– Наскільки ми розуміємо, більшість шахт на тимчасово непідконтрольній території Донбасу, які працювали до 2014 року, більше не працюють. В нас є шахти, що розташовані на підконтрольній території Донбасу, але вони мають гідрологічний зв’язок із тими, що знаходяться на непідконтрольній. Наприклад, шахти в Золотому на Луганщині – з них відкачують вдвічі більше води, аніж відкачували у 2014 році. Це свідчить про те, що на тимчасово окупованій території взагалі припинили відкачувати воду. Отже, шахти там не функціонують, що певним чином впливає на виробництво на «нашій частині».

– Те ж саме можна сказати про шахти на Донеччині?

– Так. Всі шахти мають той чи інший зв’язок. Плюс ми ж розуміємо, що є спілкування між людьми – громадяни України переїжджають на підконтрольну українській владі територію, розповідають. Є також професійне спілкування, отже сукупність інформаційних потоків говорить про одне – виробництво на тимчасово окупованій території фактично відсутнє.

– Яка остання інформація стосовно можливого витоку радіоактивних речовин у шахті «Юнком», де свого часу був контрольний ядерний вибух?

– Ми просили колег із Міністерства закордонних справ допомогти нам у налагодженні зв’язку із МАГАТЕ. Вони мають відповідний мандат і можуть потрапити на неконтрольовану українським урядом територію і дослідити це питання.

Точної інформації про радіологічну ситуацію в нас немає – для цього потрібно спуститись в шахту, взяти безпосередні проби води, перевірити рівень затоплення тощо. Ми зараз працюємо над запровадженням системи дистанційного моніторингу, щоб можна було по якимсь ознакам робити висновки стосовно обставин.

– Чи гальмують роботу комісії від МАГАТЕ проросійські адміністрації?

– Близько місяця тому через МЗС ми направили звернення до МАГАТЕ і отримали відповідь, що вони поки визначаються. Побачимо, якою буде відповідь. Проблема «Юнкома» – це навіть не регіональний, а континентальний характер. Якщо там відбуваються негативні процеси, це зачепить усіх.

– Чому забруднені водосховища на Луганщині? Які причини?

– Забруднені вони по одній простій причині – або шахтними водами, або водами, що потрапляють до річок або в басейни річок, після проходження через виробничі відходи. Забруднюються в першу чергу внаслідок діяльності чи бездіяльності промислових підприємств. Підприємства не можна проста взяти й зупинити – потрібно провести комплекс заходів із реконструкції. Якщо це шахта, то потрібно забезпечити відкачування води, її рекультивацію і потім повернення в екосистему. Зараз цього не відбувається.

– Ми спілкувалися із волонтерами і правозахисниками, які кажуть, що на окупованій частині Донбасу поступово відновлюють промисловість. Не в довоєнних масштабах звісно, але відновлюють, і саме тому забруднюється вода – викиди ніхто не контролює.

– Якщо говорити про тимчасово окуповану територію, то в нас скоріше наявна інформація, що там навіть частини залізниці вже немає. Навіть в публічній площині проходила інформацію, що зняли частину електрифікації, залізничні колії. В таких умовах складно говорити про бодай якийсь розвиток виробництва, якщо основний транспортний перевізник позбавлений колій. Як розвивати виробництво?

Складно навіть уявити, що якийсь інвестор прийде на територію, яка тимчасово окупована, на якій триває збройна агресія Російської Федерації, ще й без дозволу українського уряду.

– Декілька років тому активно обговорювались провали ґрунту через вихід ґрунтових вод в районі Горлівки. Чи є у вас нова інформація з цього приводу?

– Нічого дивного тут немає – це пряма ознака того, що шахти затоплюються і виникають провали.

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