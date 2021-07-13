Посёлок шахты «Октябрьская» – район в составе Донецка. Он расположен у линии фронта, и башни этой давно остановленной шахты хорошо видны как с оккупированной, так и с подконтрольной территории, как бы визуально объединяя Донбасс по обе стороны линии разграничения. Вот как боевики все время стараются использовать башни для наблюдения за ВСУ. На этих же объектах расположена и камера ОБСЕ – а недавно ее пробило осколком.

Местный житель рассказал и показал, что происходит «на Октябре» сейчас.

– Посёлок шахты «Октябрьская» – пожалуй, самый часто обстреливаемый участок в Донецке. Последние «прилеты» мин были здесь пару дней назад.

Некогда один из престижных микрорайонов сейчас больше чем на половину пуст. Люди не спешат наведываться в свои квартиры и дома, и уж тем более – возвращаться сюда жить.

Так выглядит рынок:

Магазинов на «Октябре» практически нет, есть одна аптека, работающая до 17:00, и больница. Единственная «достижение» для местных жителей – это то, что теперь сюда к ним ездят целых два маршрута автобуса. Ещё пару месяцев назад людям приходилось ждать единственный, №71, который, кстати, запустили два года назад. А теперь еще запустили 10-й. Как сказал один из жителей, «Путиловка – это Лас-Вегас по сравнению с Октябрем».

Наверное, так и есть. Людей здесь, безусловно, больше чем на Стратонавтов и Веселом (это улица и поселок, примыкающие к разрушенному Донецкому аэропорту – ред.), но все же встречаются они нечасто.

Несколько мелких магазинчиков, две точки с продуктами на сгоревшем рынке, аптека, больница, мечеть, неработающий бассейн «Дельфин»... и абсолютная безнадежность – вот и все, что досталось жителям этого поселка от «русской весны».

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