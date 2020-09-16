Этот некогда престижный район – частный сектор у самого Донецкого аэропорта имени Прокофьева – стал одним из самых опасных мест города. Дончанка прошлась для Радио Донбасс.Реалии по улице Стратонавтов, расположенной вдоль взлетной полосы. Живет ли там кто-то сейчас?

– Киевский район, Путиловка. Один из самых пострадавших районов во время войны на Донбассе. Здесь я не была более шести лет: не возникало особой необходимости. Местных жителей здесь стало заметно меньше, чем в довоенный период.

Через близлежащую лесополосу пролегает железная дорога для грузовых и пассажирских поездов, засыпанная землей и гравием. Сейчас о ней напоминают лишь поржавевшие рельсы со шпалами и обесточенные опоры контактных сетей.

За ней начинается улица Стратонавтов, ведущая к поселку Октябрьский. Она расположена параллельно Взлетной улице, прилегающей к донецкому аэропорту. Почти все дома частного сектора тут разрушены. На асфальте также видны следы от осколков мин и других снарядов. Несмотря на это, некоторые люди продолжают тут жить. Убирают, латают дыры в стенах и на крышах своих жилищ. Прямо на дороге лежит мусор. В этом микрорайоне сейчас курсирует лишь один маршрут №71: ж/д вокзал Донецк-Маршала Жукова.

На этой улице сразу бросается в глаза одна остановка, на лавочке которой стоит икона с изображением Божьей Матери. Судя по всему, кто-то из местных верующих оставил, дабы высшие силы помогли выжить в этой беспощадной войне.

Кстати, именно по улице Стратонавтов была расположена воинская часть А1402, зенитный ракетный полк. Сейчас она почти полностью разрушена.

Впереди виднеется гостиница «Полет» возле Донецкого аэропорта. Во время боев за Донецкий аэропорт она была почти полностью разрушена. В ней неоднократно размещались позиции и огневые точки подконтрольных России сил.

Печальноизвестный 9-этажный жилой дом на улице Взлетной. Также частично разрушен во время боев в Донецком аэропорту. Высотное здание доминирует над местностью, которая имеет, в основном, 1-2-этажную застройку.

Все время боев высотное здание находилось на территории, подконтрольной группировке «ДНР», и использовалось как наблюдательный пункт и позиция для обстрелов из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Особо известным его сделал сюжет одного из российских каналов. В нем российские журналисты сопровождают боевиков с АГС, которые после обстрела позиций ВСУ убегают из дома, опасаясь ответного огня. При этом в доме остаются мирные жители.

В саду одного из домов растут клумбы роз. Сразу видно, здесь живут хозяева, которые любят и ухаживают за ними ежедневно.

Справа – поворот на кладбище №15-Застанционный. На его же территории находится женский Иверский монастырь. По словам горожан, туда ходить до сих пор небезопасно. Иверский монастырь вам может быть известен по репортажам 2014-15-го годов: тогда из него вело огонь формирование «ДНР» (этого Россия не скрывает, даже открыто рассказывает в фильме).

За ним открывается местность, в километре от которой виднеется район Донецка Октябрьский: ствол шахты «Октябрьская», бассейн «Дельфин» и крыша мечети.

Кстати, так выглядит ствол этой же шахты с подконтрольной Украине территории: журналист Радио Донбасс.Реалии снял его из Песок.

Ещё немного далее – поселок Веселое. Тут дачи и коттеджи. Рядом местный водоем. В нем купается одинокий лебедь.

Конечно, разрушенные дома в этом районе, горы мусора на улицах, зловещая тишина – все это создает печальный вид. Раньше тут было престижно жить… Отсюда можно было легко добраться в аэропорт имени Прокофьева. Сейчас же это заброшенная окраина, по которой лишь иногда передвигаются авто и местные жители. Хочется верить, что перемирие воплотиться в настоящий мир, некоторыелюди вернутся в свои дома, а окраины нашего города заиграют новыми красками.

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