Бойовики поставили камеру на башту шахти, щоб стежити за ЗСУ

За твердженням Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, представники російських гібридних сил встановили камери спостереження біля камер Місії на башті шахти «Октябрьска» у Донецьку. Представники ОБСЄ на встановлення камер дозволу не надавали, йдеться у звіті, оприлюдненому 19 квітня. Проте, військові ще влітку 2020-го розповідали Радіо Донбас.Реалії, що бойовики угруповання «ДНР» ведуть за ними спостереження із башти шахти «Октябрська». Що за башта, і чому вона така важлива?

«СММ ОБСЄ на шахті «Октябрська» зафіксувала двох чоловіків в одязі військового типу поруч із системою відеоспостереження: один був на щоглі, а інший – біля її основи. Упродовж зазначеного періоду одного чоловіка зафіксовано на щоглі, де він кріпив L‑подібну металеву рамку до бокової поверхні щогли за допомогою болтів і гайок, тим часом інший стояв поруч зі щоглою і, як видається, допомагав підняти рамку на шнурі. Місія зафіксувала предмет, схожий на камеру, в захисному кожусі з приєднаним проводом, який був прикріплений до цієї рамки. О 22:09 обидва чоловіки зникли з поля зору камери СММ», – повідомляється у звіті від 19 квітня.

Що за башти?

Щогла, про яку йдеться у звіті, встановлена на 50-метровій башті – на території шахти «Октябрська». Башт дві: одна з них – це так званий «людський підйомник», а інша – скіповий підйомник, що підіймає породу з шахти.

Технологічно ці конструкції мають бути вертикально видовжені, тому зазначені башти і домінують по висоті над місцевістю.

Їхня висота – п'ятдесят метрів – на двадцять метрів більша, аніж висота типового дев'ятиповерхового будинку.

Сама шахта «Октябрська» розташована на самій північно-західній околиці непідконтрольного Україні Донецька.

Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що ця частина лінії розмежування – одна з найбільш «гарячих». Ось карта.

Зараз, коли відбулася ескалація протистояння, саме на цій ділянці відновилися і бойові дії.

Близнюки

Башти шахти «Октябрської» добре видно з кількох точок і на підконтрольній українським військам ділянці лінії розмежування. Серед українських силовиків їх називають «Близнюками».

Шахтні башти добре видно з дев’ятиповерхівок у Авдіївці, чи з Первомайського та, звісно, із Пісків.

Їхнє тактичне значення визначається тим, що зовсім поруч з ними – і ДАП, а прямо через поля – Водяне.

Тож, як кажуть військові, із башт видно всю прилеглу місцевість, а відтак і українські позиції, особливо при використанні оптики.

ОБСЄ чи «​ЛДНР»​?

Ще влітку 2020 року військовослужбовці 42-го окремого мотопіхотного батальону ЗСУ розповідали кореспонденту Радіо Донбас.Реалії, що бойовики угруповання «ДНР» ведуть за ними спостереження із башт шахти «Октябрська».

Невже СММ ОБСЄ цього не помічала? Чи, можливо, українські військові сплутали спостережну камеру «ОБСЄ» із камерою російських гібридних сил?

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й досі, попри численні порушення її на лінії розмежування.

Російські гібридними сили, за твердженням української сторони, порушують домовленість про припинення вогню практично щодня. Внаслідок цього українські військові час від часу, а останнім часом дедалі частіше, зазнають поранень чи й гинуть.

Радіо Свобода стало свідком обстрілів українських позицій 17 та 18 квітня:

Лише з початку року на Донбасі загинули 27 українських солдатів, із яких більшість були вбиті снайперами.

​«Україна не планує жодного збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми прикладаємо всі наші зусилля в політичне і дипломатичне вирішення конфлікту. Українським військам наказано не реагувати на провокації. На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати»», – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Росія та окупаційні гібридні угрупування «ДНР» і «ЛНР» стверджують, що це Україна готує наступ на Донецьк і Луганськ.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите