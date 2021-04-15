Названі найбільш небезпечні ділянки лінії фронту на Донбасі

Кількість порушень, зафіксованих за останні два тижні, досягла найвищого рівня цього року і була втричі більша, ніж за той самий період раніше. Про це заявила представник ОБСЄ, посол Хайді Грау. У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ кажуть про численні обстріли, жертви серед військових та цивільного населення, атаки на безпілотники СММ та продовження недопущення її представників на певні об’єкти в ОРДЛО. Радіо Донбас.Реалії дослідило звіти ОБСЄ за останні два тижні, та показує, де зафіксовано найбільше порушень.

У період із 31 березня до 14 квітня 2021 року найбільше порушень СММ ОБСЄ зафіксувала на півночі від Широкина, в районі Донецької фільтрувальної станції, на захід від Горлівки, в районі Авдіївки, на північному заході Донецька, заході та південному заході від Ясинуватої, біля ділянки розведення сил в районі н. п. Золоте, а також на південь та південний захід від Світлодарська та Старомихайлівки. Інколи у звітах щодо порушень згадуються Петровеньки (Луганська область), Петрівське, Оленівка, Гнутове та Попасна.

Звертаємо увагу, що щоденний звіт СММ ОБСЄ подається за попередню добу перед його оприлюдненням.

Якщо відмітити точки порушень припинення вогню на карті, то можна визначити найбільш небезпечні ділянки. Червоним позначені місця, про які останні два тижні найчастіше згадується у звітах СММ ОБСЄ, жовтим ділянки, які згадуються рідше.

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Якщо оцінити місця, що найчастіше згадуються у звітах, то «найгарячішими» можна назвати 3 ділянки.

Приазов’я

Перша ділянка – у Приазов’ї на північ від Широкина. Саме там зона протистояння: Водяне (підконтрольна уряду частина Донецької області) та Пікузи (колишнє Комінтернове на окупованій частині). Ця місцевість часто фігурує, як у зведеннях штабу ООС, так і в повідомленнях російських гібридних сил.

Ось, наприклад, зведення Штабу ООС від 8 квітня 2021 року, де повідомляється про загибель військового у Водяному внаслідок обстрілу противника.

А ось повідомлення з того ж району від російських гібридних сил на Донбасі на наступний день.

Світлодарка

Друга ділянка – біля Світлодарська, яку ще називають «Світлодарка», «Світлодарська дуга». Активні бойові дії тут не припиняються з 2014 року. Про обстріли тут постійно повідомляє і Штаб ООС та російські гібридні сили.

Агломерація

Ділянка лінії розмежування, що проходить вздовж західного, північно-західного краю Донецька, півдня Авдіївки, та між Горлівкою і Торецьком. Ця ділянка, біля якої лежать великі міста Донбасу, ставала місцем боїв і під час оголошеного режиму припинення вогню. На ній також розташовані Ясинувата і селище Шуми, де наприкінці березня 2021 року загинули одразу четверо українських військових. А ще раніше недалеко від цього ж місця, в районі Горлівки загинули не менше від 7 бойовиків угруповання «ДНР».

Так само, поруч із Ясинуватою розташована Донецька фільтрувальна станція. Також на цій ділянці є насосна станція, на якій, за твердженнями українських військових, розташовані позиції незаконних збройних формувань.

Окрім перелічених, до загальновідомих «гарячих точок» лінії розмежування, що припадають на цю ділянку, відносяться Піски, ДАП та Спартак із Опитним.

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