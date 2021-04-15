Кулеба: Україна, Латвія, Литва та Естонія засуджують загострення Росією безпекової ситуації

Україна, Латвія, Литва та Естонія засуджують загострення Росією безпекової ситуації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїми балтійськими колегами в Києві.

«Сьогодні вчотирьох ми можемо твердо заявити, що ми засуджуємо загострення Росією безпекової ситуації, дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з регулювання російсько-українського конфлікту», – зазначив міністр.

Він вважає, що балтійські країни так само добре, як Україна, знають, що таке бути об’єктом токсичної російської пропаганди.

«Але навіть мої гості вражені тим рівнем «дегуманізації» українців і російської дезінформації, яка спостерігається останнім часом не лише на російських ток-шоу, але і в заявах російських чиновників», – додав Кулеба.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.