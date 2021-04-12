Країни G7 закликали Росію припинити провокації біля кордонів України

Голови МЗС країн «Групи семи» (G7) та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

«Ці масштабні переміщення військових, що проводяться без попереднього сповіщення, є загрозливими і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов’язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до розділу III Віденського документа», – йдеться в опублікованій заяві G7.

У документі вказано, що країни «Групи семи» висловлюють підтримку підходу України, заснованому на стриманості.

У G7 нагадали, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також зусилля Франції і Німеччини щодо роботи в «нормандському форматі» для досягнення виконання мінських домовленостей.

Раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ обговорили необхідність негайного припинення концентрації російських військ поблизу кордону з Україною. Сторони, зокрема, говорили про «єдиний підхід у відповідь на провокаційні дії Росії вздовж кордонів України».

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.