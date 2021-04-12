Україна ініціювала засідання Постійної ради ОБСЄ. Росії, як очікується, на зустрічі не буде

Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у твітері повідомив, що причина для скликання засідання – «розгляд питання суттєвого збільшення військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях».

Місія США при ОБСЄ у твітері в цьому зв’язку повідомила, що «впродовж 48 годин Росія матиме ще одну можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, щодо якого зробила запит Україна».

«Росія відмовилась повідомити про свої воєнні переміщення або забезпечити прозорість в рамках Віденського документу. Ми наполегливо закликаємо Росію виконувати її зобов’язання і пояснити її дії», – заявили американські дипломати.

Як уточнює редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк, таке засідання відбудеться у середу, 14 квітня. За його даними, Росія участі в ньому не братиме.

«Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що держави мають сумлінно співпрацювати з таких питань», – повідомив Рікард Юзвяк.

Російська сторона публічно наразі не реагувала щодо цього засідання.

Раніше сьогодні Швеція як країна, що головує в ОБСЄ, вустами посла Швеції в Україні Тобіаса Тиберга запевнила, що вживає зусиль «щодо забезпечення прозорості військових дій Росії відповідно до її зобов’язань у межах Віденського документа 2011 року», повідомили в Офісі президента України.

Сьогодні Міністерство закордонних справ повідомило, що ще 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

«Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності», – вказали в МЗС.

13 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО, а також зустрінеться з генсекретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом для обговорення безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в окупованому Криму.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.