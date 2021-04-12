ГУР: перекидання російських військ до кордонів України триватиме до кінця квітня

Перекидання російських військових до кордонів України триватиме до кінця квітня. Про це заявили у Головному управлінні розвідки українського Міноборони у відповідь на запит BBC News Україна.

За повідомленням, Росія вже перекинула до кордонів України і в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп із мотострілецьких, танкових і повітряно-десантних підрозділів.

«Основними місцями збору обрали військові полігони «Погоново» (Воронезька область), «Клинці» (Брянська область), «Опук» та «Ангарський» (обидва – окупований Крим)», – заявили у ГУР.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.