Кулеба запросив міністрів закордонних справ ЄС на Донбас: це буде потужним символом солідарності з українцями

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Євросоюзу та його державам-членам за солідарність із Україною на тлі серйозної ескалації на Донбасі, спровокованої Росією та гібридними силами, які вона підтримує, а також на тлі безпрецедентного накопичення Москвою військ біля українських кордонів. Про це йдеться в листі Кулеби міністрам закордонних справ ЄС, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

«Україна дуже вдячна і розраховує в подальшому на вашу послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності у визнаних міжнародною спільнотою кордонах і мирному вирішенні конфлікту з Росією, що триває», – йдеться в листі.

Кулеба висловив вдячність за рішення внести українське питання у порядок денний наступного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, і запевнив, що долучиться до колег 19 квітня, щоб поінформувати про останні новини й обговорити подальші дії для захисту загального миру.

Кулеба запросив міністрів закордонних справ відвідати лінію зіткнення на Донбасі якомога швидше, щоб на власні очі побачити, якою напруженою є ситуація.

«Ваш візит до моєї країни в цей напружений час був би також потужним символом солідарності з українцями, які вже сім років страждають від іноземної збройної агресії і продовжують боротися за незалежність європейської України», – додав Кулеба.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.