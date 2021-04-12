Не лише два ракетні есмінці НАТО можуть брати участь в ймовірних бойових діях із Росією в разі ескалації – Устименко

Якщо американські ракетні есмінці Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт»), які несуть на собі високоточні дозвукові ракети високої дальності Tomahawk («Томагавк»), увійдуть до акваторії Чорного моря, то залученість НАТО у ймовірних масштабних бойових діях із Росією цим не обмежиться. Про це сказав директор Українського інституту морського права й безпеки Богдан Устименко у програмі «Утро» телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Зважаючи на воєнні технології, кораблі можуть використовувати своє ракетне озброєння проти якихось цілей в Чорноморському регіоні, і перебуваючи у Середземному морі, пояснює Устименко.

«На території Туреччини і на території Румунії є авіабази НАТО. Більше того, ми знаємо, що є й супутники, з яких у режимі онлайн можна відстежувати ситуацію, зокрема, запуски ракет. Ми можемо розглядати воєнно-морську компоненту лише як елемент збройних сил в регіоні. Не можна казати, що лише два есмінці, яке би озброєння вони не містили, будуть брати участь у ймовірних бойових діях», – наголосив він.

США неодноразово використовували ці два ракетні есмінці під час участі в воєнних операціях у Лівії, Сирії, Іраку та інших країнах, тож це озброєння досить серйозне, каже Устименко.

Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт») уже увійшли в акваторію Середземного моря, повідомив 11 квітня «Інтерфакс» із посиланням на МЗС Туреччини. Раніше есмінці вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море. За даними дипвідомства Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4-5 травня.

Згідно з конвенцією Монтре 1936 року, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.