СЦКК розгорнув групи спостереження по всій лінії фронту

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін розгорнула спостережні групи вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомив штаб Операції Об’єднаних сил увечері 11 квітня.

За повідомленням, ці групи розгорнули для контролю режиму припинення вогню і верифікації порушень.

«Також важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону. Як і спеціально марковані автомобілі Місії ОБСЄ, у місцях розміщення спостережних груп вздовж лінії розмежування, знаходяться автомобілі Української сторони СЦКК, котрі також розфарбовані у білий колір з нанесеними відповідним розпізнавальними написами», – зазначає штаб.

Присутність автомобілів спостережних груп поблизу лінії розмежування, як очікує командування ООС, слугуватиме гарантією безпеки в зонах їхньої відповідальності.

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«Офіцери Української сторони СЦКК ведуть пильне спостереження за діями найманців Російської Федерації, що заважає їм здійснювати збройні провокації та порушувати режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

При цьому штаб вказує на спроби дискредитації роботи української сторони СЦКК з боку бойовиків.

«Останнім часом почастішали випадки розповсюдження відверто неправдивих звинувачень української сторони у використанні спеціальних автомобілів у військових цілях. Українська сторона СЦКК твердо і неухильно дотримується норм та правил Міжнародного гуманітарного права, а також взятих на себе зобов’язань щодо контролю за виконанням Мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона планує зберігати присутність вздовж лінії розмежування «з метою посилення контролю за провокаціями та порушеннями з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України».

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.