Росіяни «постійно блефують» – Арестович про переговори в ТКГ

Спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю Радіо Свобода про те, як відбуваються переговори в ТКГ.

«Це ж стандартні переговори з росіянами. Вони постійно блефують, викривляють істину, починаючи з самої назви групи. Вона ж «тристороння контактна». І в російських документах, які вони підписують, вона «тристороння». А фактично вони її називають «контактна група», маючи на увазі, що Росія – не сторона конфлікту», навів приклад він.

За його словами, російська сторона наполягає на тому, щоб Київ вів прямі переговори з незаконними збройними угрупованнями, які окупували частину Луганської і Донецької областей.

«Ви поговорять напряму з Луганськом і Донецьком, тоді ми скажемо, що ми погоджуємося». І от в цьому дуже вузькому діапазоні все і відбувається. Але і в цьому вузькому діапазоні багато що вдавалося зробити. Паризька зустріч, два обміни полоненими, потім режим припинення вогню», – вважає Арестович.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.