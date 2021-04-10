«Загострення на фронті неминуче»: Арестович спрогнозував, як діятиме Росія 

Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики голови української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що з огляду на новий виторк російської агресії проти України загострення на фронті неминуче. Про це він сказав в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтрев’ю».

«Моя оцінка особиста, як людини, яка цікавиться військовими питаннями (я зараз не як радник кажу, а як військовий, наприклад), співпадає з оцінкою нашого ГУР, яке оприлюднило наступне, Головного управління розвідки Міноборони, в якому я, до речі, служив. Прогноз полягає в чому? Що буде загострення на фронті. Воно фактичне неминуче. І можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональної війни або нападу з півночі, з півдня і з кримського напрямку не передбачається», – сказав Арестович.

На його думку, загострення на «кримському напрямку» малоймовірне, «зокрема через те, що Захід однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишися сама, без військової допомоги і розмір цієї допомоги може не обрадувати кремлівський режим».

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.