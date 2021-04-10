Голова Пентагону починає серію візитів для зустрічей з союзниками США через загострення агресії Росії проти України

Міністр оборони США Ллойд Остін 10 квітня розпочинає серію закордонних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України, яку Вашингтон називає «дестабілізуючою поведінкою» Москви.

Остін, зокрема, упродовж тижня має зустрітися з урядовими та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.

Раніше у заяві Пентагону від 8 квітня повідомлялося, що Остін «зустрінеться зі своїми колегами та іншими високопосадовцями, щоб обговорити важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів за гарантування стійкої трансатлантичної безпеки».

Першою зупинкою в турне Остіна чотирма країнами стане Ізраїль, куди він має прибути 11 квітня. Під час свого дводенного візиту Остін планує зустрітися з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бені Ганцем.

13 квітня Остін має зустрітися в Берліні з міністром оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер і зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хекеру.

Пентагон заявляє, що порядок денний переговорів Остіна в Берліні передбачає «боротьбу зі згубним впливом наших спільних стратегічних суперників і продовження діалогу про позиції США в Німеччині та інших країнах».

Пентагон заявив, що зустріч Остіна 14 квітня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом буде зосереджена на тому, «як Північноатлантичний союз бореться з дестабілізуючою поведінкою Росії», а також на зростанні впливу Китаю, тероризмі і глобальних викликах, таких як COVID-19 і зміна клімату.

Очікується, що в порядку денному Остіна буде також обговорення непрямих переговорів у Відні між офіційними особами США та Ірану. Віденські переговори зосереджені на кроках, які необхідно вжити Сполученим Штатам й Ірану, щоб повернутися до дотримання ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, від якої адміністрація Дональда Трампа відмовилася в 2018 році.

Останній пункт порядку денного Остіна після відвідин штаб-квартири НАТО в Брюсселі – переговори в Сполученому Королівстві із очільником Міноборони Беном Уоллесом. Пентагон заявляє, що мета цього візиту – підтвердити важливість співпраці США і Великобританії в сфері оборони «для вирішення проблем глобальної безпеки».

Про візити голови Пентагону для зустрічей із союзниками заявлено наступного дня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен провів консультації з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції про необхідність припинення Росією нарощування військової потужності в окупованому Криму та поблизу східних кордонів України. Вашингтон звинуватив Росію в «провокації» на сході України і в «підбурювальній риториці».

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.