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08 квітня 2021, Київ 23:42
Політика

Кінець «легітимності». Чи може Росія напасти з окупованого Криму?

Мішені з портретами президента Росії Володимира Путіна та російського полковника Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Львів, 31 серпня 2014 року
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Обговорення питання можливого нового нападу Росії на Україну, як правило, стосується, перш за все, провокації на донбаському напрямку ‒ тим більше, що зараз саме поблизу російсько-українського кордону на Донбасі спостерігається концентрація російських військ. Однак багато спостерігачів не забувають і про анексований Крим ‒ поготів у зв'язку з частими розмовами про наближення екологічної катастрофи. У Криму й концентрувати нічого не потрібно, Росія постійно проводить військові навчання на півострові. А напад на сусідні регіони України цілком може бути пояснений «гуманітарними міркуваннями» ‒ вода потрібна!

Втім, напад з Криму може зруйнувати міф про «легітимність», якого Володимир Путін намагається дотримуватися всю свою політичну кар'єру.

Якщо вірити кремлівській пропаганді, то це не Росія напала на Грузію, а все навпаки ‒ грузинський президент Михайло Саакашвілі вирішив силою розв'язати питання Південної Осетії і поставив під загрозу безпеку мирного населення та російських миротворців. І це не Кремль організував спецоперацію з окупації та анексії Кримського півострова, а жителі Криму проголосили незалежність від України й вирішили приєднатися до Росії.

Варто нагадати, що Кремль отримав від президента України Віктора Януковича, який втік з країни, офіційне подання на призначення головою уряду АРК Сергія Аксьонова ‒ настільки Путіну хотілося, щоб процесом «повернення в рідну гавань» командував «справжній» голова уряду автономії, а не самозванець.

Акт відкритої агресії з Криму, впевнений, зруйнує міф про «легітимність». Путін виявиться агресором навіть у власних очах

Якщо ж провокація на Донбасі вдасться, думаю, воювати формально будуть корпуси «народної міліції» так званих республік, а російська армія на кордоні «сприятиме» й демонструватиме готовність втрутитися в перебіг бойових дій. Власне, так уже було у 2014 році, коли український наступ був зупинений тільки прямим російським втручанням.

А ось Крим, на відміну від Донбасу ‒ це не «самопроголошена республіка», а суб'єкт Російської Федерації за російським законодавством. У Криму немає своїх військ ‒ і отже можливий напад з його території буде актом прямої агресії Росії проти України. Потрібно зазначити, що навіть у 2014 році, коли відбувалася анексія Криму, Москва стверджувала, що кількість її військових у Криму не перевищує цифру, зафіксовану у відповідних російсько-українських угодах, і почала нарощування свого контингенту тільки після офіційного приєднання Криму та Севастополя до Росії. А тепер, якщо російські війська починають наступати з Криму ‒ чим це виправдати?

Саме тому акт відкритої агресії з Криму, впевнений, зруйнує міф про «легітимність». Володимир Путін виявиться агресором, думаю, навіть у своїх власних очах.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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