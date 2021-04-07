Литва запропонує НАТО надати Україні план дій щодо членства

Литва запропонує союзникам по НАТО надати України план дій щодо членства (ПДЧ), реалізувавши який, вона могла б стати повноправним членом Альянсу. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс.

«Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні», – наголосив міністр.

Він додав, що подання про ПДЧ для України він зараз узгоджує з колегами з інших держав Балтії.

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

У відповідь Зеленський заявив, що «ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі – ред.) для України стане справжнім сигналом для Росії».