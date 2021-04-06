Зеленський відповів керівнику НАТО: ПДЧ для України стане справжнім сигналом для Росії

Президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону.

«Пане Столтенберґ, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі – ред.) для України стане справжнім сигналом для Росії», – написав Зеленський у твітері.

Раніше 6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».