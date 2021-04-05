Дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам НАТО і всій Європі – Зеленський у розмові з Джонсоном

Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО і всій Європі, заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, яку він провів 5 квітня, перебуваючи з офіційним візитом у Катарі.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський повідомив Джонсону про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону і намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

Зеленський закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на Москву.

Президент України також подякував за підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни «Групи семи», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є на сьогодні першочерговим пріоритетом України.

«Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України», – сказав Зеленський.

Президент України також запросив Бориса Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».