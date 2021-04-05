Путін підтягує до України війська, Байден підтримав Зеленського: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

30 березня американське видання The New York Times повідомило, що Москва залишила близько 4-х тисяч військових біля східних кордонів України після закінчення навчань 23-го березня, у відповідь на що Європейське командування Збройних сил США мобілізувало свої війська до максимального рівня – «потенційно неминуча криза». Про переміщення з глибини РФ до сусідніх із Україною Брянської, Воронезької областей та окупованого Криму додаткових 25-ти батальйонно-тактичних груп (на додачу до 28-ми вже розшташованих там), повідомив також Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. А 31 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російський представник Борис Гризлов відкинув пропозицію українського колеги Леоніда Кравчука (яку підтримала ОБСЄ – другий перемовник із трьох по Донбасу згідно з Мінськими угодами) підтвердити режим тиші на Донбасі. Після цього в українських та світових медіа почали активно говорити про можливість подальшого вторгнення РФ до України. Сам Кравчук у нашому ефірі заявив, що перемир'я на Донбасі вже де-факто немає, і закликав готуватися «до будь-яких сценаріїв».

31 березня Русланові Хомчаку зателефонував Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (до цього переговоривши з начальником Генштабу російських Збройних сил, ідеологом російської «гібридної війни» Валерієм Герасимовим), а 1-го квітня голова Міноборони США Ллойд Остін зателефонував українському колезі Андрію Тарану, заявивши, що Вашингтон «не залишить Україну наодинці». Про війська біля кордонів України голова МЗС Дмитро Кулеба розказав очільнику Держдепу США Ентоні Блінкену та голові ОБСЄ Анн Лінде, заявивши, що «нинішня ескалація з боку РФ є наймасштабнішою за останні роки». Кульмінацією цієї небувалої дипломатичної мобілізації став довгоочікуваний дзвінок лідера США Джо Байдена Володимиру Зеленському (який вийшов не зовсім протокольним, на думку Віталія Портникова).

Наприкінці тижня розслідувачі незалежної організації Conflict Intelligence Team підтвердили справжність декількох відео, що свідчать про перекидання військової техніки із глибини Росії до українського кордону.

Все це супроводжується залякуванням українців, які живуть на окупованій частині Донбасу, «українським наступом» та показовим зміцненням будівель підконтрольних Росії силових структур. Також угруповання «ДНР» освоює новітню російську техніку та оголосило 2-го квітня про перший «строковий призов» на окупованій території. Увесь цей тиждень бойовики, за повідомленнями Штабу ООС, гатили на Донбасі: лише 2 квітня вони 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранивши двох бійців та жителя прифронтової Красногорівки, а 3-го квітня – вбили іще одного військового поблизу Шумів.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що «ті, хто намагається розпочати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну», а спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що якщо США наважаться розмістити свої війська в Україні –​ це спричинить «додаткові заходи» з боку Москви для «забезпечення її безпеки».

Висловили стурбованість накопиченням військ поблизу українського кордону також Німеччина та Франція, що разом із Україною та Росією вже сьомий рік намагаються вирішити конфлікт на Донбасі у «Нормандському форматі». А напередодні їхні лідери Ангела Меркель та Еммануель Макрон без Володимира Зеленського зустрілися по відеозв'язку із Володимиром Путіним та обговорили війну на Донбасі. І хоча, якщо вірити офіційним повідомленням за результатами зустрічі (Захід каже, що Кремль має посприяти перемир'ю, Москва – що Київ має піти на «прямий діалог» із лідерами бойовиків) та заспокійливу реакцію українського МЗС, сам факт зустрічі лідерів без України насторожив деяких оглядачів.

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