В Офісі президента відреагували на переговори Франції, Німеччини та Росії без України

Жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України, заявила речниця президента України Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода у відповідь на переговори лідерів Франції, Німеччини та Росії.

«Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні. Так само, як лідери Франції, Німеччини та РФ обговорювали широкий порядок денний, включно з боротьбою з пандемією коронавірусу, ситуацією на Близькому Сході, відносин Євросоюзу та Росії. Серед іншого згадали і ситуацію на Донбасі. Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше у переговорах, де бере участь російська сторона», – заявила Мендель.

Вона наголосила, що Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях.

«У Києва склалися теплі відносини як з Берліном, так і з Парижем, Євросоюз зарекомендував себе як надійного партнера для України і наполегливо підтримує санкції проти Росії за вторгнення на Донбас та за окупацію Криму, наголошує на тому, що Росія є учасником, а не посередником у війні на Донбасі. Ця позиція дуже цінна для України. Ми і надалі будемо використовувати усі можливості та майданчики для просування до миру, що є нашою беззаперечною цінністю», – підкреслила Мендель.

30 березня відбулася відеоконференція, у якій взяли участь канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін. Лідери Німеччини та Франції закликали російського президента взяти на себе «чіткі зобов’язання» стосовно стабілізації перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.