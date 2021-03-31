Меркель і Макрон закликали Росію взяти на себе «чіткі зобов’язання» зі стабілізації перемир’я на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон під час відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним 30 березня обговорили ситуацію на сході України і наголосили на необхідності виконання Росією зобов’язань зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

«Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе чіткі зобов’язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні й вироблення шляхів виходу з кризи у відповідності до Мінських домовленостей», – повідомили у Єлисейському палаці.

У пресслужбі Меркель вказано, що вона і Макрон закликали Путіна до проведення переговорів у «нормандському форматі» щодо реалізації Мінських домовленостей по Донбасу.

Водночас у пресслужбі Кремля заявили, що Путін висловив «серйозне занепокоєння» у зв’язку з, за його слвоами, «провокованою Україною» ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення на Донбасі.

Попри оголошене ще влітку припинення вогню на Донбасі, обстріли там тривають. Зокрема, 26 березня, за повідомленням штабу ООС, четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень у результаті обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області.

Раніше речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель сказала в ефірі програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом», що президент має намір обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн «нормандської четвірки». За її словами, поштовхом до такого рішення стала загибель військових під Шумами.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.