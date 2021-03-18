Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником – міністри G7

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США) і високий представник Європейського союзу засуджують продовження Росією дій із підриву суверенітету України, територіальної цілісності і незалежності. Про це йдеться в заяві, поширеній службою із зовнішніх зв’язків ЄС 18 березня, через сім років після незаконної анексії Росією Криму.

«Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення міжнародної «Кримської платформи» для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Крим», – наголошують автори заяви.

Представники G7 виступили проти дестабілізації Росією України, яку вона продовжує, особливо в окремих районах Донецької та Луганської областей, попри зобов’язання, взяті на себе у рамках Мінських угод.

«Повне виконання Мінських угод – це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», – йдеться в заяві.

Її автори також наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

«Ми закликаємо Росію зупинити розпалювання конфлікту через фінансову і військову підтримку збройним формуванням, які вона підтримує на сході України, а також через надання російського громадянства сотням тисяч українських громадян», – наголошується в заяві.

Міністри також високо оцінили «невтомні зусилля» Франції та Німеччини в рамках «нормандського формату» просувати дипломатичний шлях врегулювання конфлікту і підтвердили готовність надавати подальшу підтримку цим зусиллям.

Вони закликали всі сторони повністю виконувати Мінські угоди, і відзначили важливість конструктивної участі Росії у «нормандському форматі» й Тристоронній контактній групі для досягнення політичного врегулювання конфлікту.

G7 залишається «повністю відданою» запровадженню санкцій і продовжить підтримувати Україну, наголошується в заяві.

Президент Володимир Зеленський у твіттері подякував міністрам і назвав їхню заяву «справжнім жестом дружби».

«Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної «Кримської платформи» для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру», – написав Зеленський у твіттері.

В Офісі президента раніше повідомили, що саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.