«Росія купує Європу». Кравчук пояснив, чому виступає за приєднання США до «нормандського формату» переговорів

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що підтримує ідею розширення «нормандського формату» за рахунок США. В інтерв’ю Радіо Свобода Кравчук сказав, що присутність у переговорах такого учасника, як США, «зміцнить хребет» переговорів.

«Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі (нормандському – ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися», – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода усіх його учасників, проте, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі останньої у переговорах.

«Треба аргумент. В чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили в порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні», – сказав Кравчук.

Він нагадав, що на самому початку представник США брав участь у переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, проте згодом, США відсторонили від переговорного процесу.

«До речі, як ви знаєте історію, перша зустріч була не в Мінську, а в Швейцарії. Був женевський формат. У женевському форматі був присутній держсекретар Сполучених Штатів Америки. Але потім Путін зумів обвести навколо пальця і Порошенка та інших, і вони доводили тим же Сполученим Штатам Америки, що ми це можемо зробити без вас. Це була величезна помилка. А, якщо починалося за участю США, то можна і продовжити», – сказав Кравчук.

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України. Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.