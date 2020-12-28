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28 грудня 2020, Київ 12:46
Донбас.Реалії

Мир на Донбасі: чого чекати у 2021 році від переговорів щодо війни на сході України і що може змінитися?

У 2020-му, попри очікування, перемовини з місця не зрушилися – у 2021 дійові особи переговорів щодо Донбасу зміняться

Росія заблокувала мирні перемовини щодо Донбасу. Стриманий оптимізм і готовність до компромісів з боку України в цілому ніяк не наблизили завершення війни у 2020-му, але в Києві не втрачають надії домовитися. Що буде з перемовинами щодо Донбасу у 2021-му? Чиєї допомоги чекають в Україні і чому новий рік може змінити переговори?

На кінець 2020-го військові усе ще в окопах на сході України. Інтенсивність боїв знизилася, але війна – із розвідкою, обстрілами і роботою снайперів – залишилася усе тією ж. Зеленський виграв вибори, обіцяючи досягнути миру на Донбасі, але реальність виявилася іншою.

«Володимир Зеленський, відверто, не дуже був обізнаний з тематикою Донбасу, війни на Донбасі, Мінського процесу. Він відверто «плавав», даруйте на слові, на початку своєї каденції. Зараз він, наскільки я розумію, трохи глибше розуміється на цих питаннях і саме з цим пов’язаний його набагато більший скепсис, який він, фактично, не приховує. І, власне, я думаю, що він вже психологічно навіть готовий до того, щоб виходити з Мінського процесу. Питання тільки в тому, що він не знає як це зробити, – вважає народний депутат України від фракції «Голос» Сергій Рахманін.

Сподівання та розчарування 2020

У 2020-му перемовини щодо Донбасу з Мінська перебралися в онлайн. Зустрічі у тристоронній контактній групі Москва намагалися зробити основними в перемовинах, але їхнє єдине досягнення – неповне перемир'я. Загиблих і поранених стало менше, але на цьому – усе.

Порядок денний усе той же, що і рік тому – будь-яке просування в інших питаннях блокує Росія, натомість звинувачуючи Київ.

Позиція Росії чітка – будемо говорити, домовлятися про щось, але спочатку Україна має виконати все, що ми хочемо
Сергій Солодкий

«Нічого не зроблено, по суті, в плані політичного врегулювання. І понад те – офіційні особи в Києві багато разів вже публічно заявляють про те, що вони не збираються виконувати Мінські угоди. Ставлять питання про перегляд їх основних положень. Ось так – в односторонньому порядку – переглянути нічого не вдасться. Потрібно з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме – представникам Донбасу», – заявив на своїй пресконференції Президент РФ Володимир Путін.

Тут російський президент видає бажане за дійсне.

Перемовини в Мінську – це Росія, Україна і ОБСЄ – Тристороння контактна група.

Москва не хоче бути «стороною конфлікту», тому хоче формально вийти з діалогу, а замість себе посадити за стіл переговорів підконтрольних їй представників так званих «ЛДНР».

Саме на цьому були зосереджені основні зусилля Росії в переговорному процесі щодо Донбасу протягом 2020-го року та й попередніх років.

«Позиція Росії чітка – ми будемо говорити, домовлятися про щось, але спочатку Україна має виконати все, що ми хочемо. Тобто Путін дав зрозуміти, що наступний Нормандський саміт чи якийсь (інший, – ред.) міжнародний формат – зустріч можлива тільки тоді, коли Україна імплементує всі російські побажання. Знову ж таки – в лапках «побажання». Фактично – ультиматум російський, який тягнеться з 14-15 років», – каже Сергій Солодкий, перший заступник директора Центру «Нова Європа».

Меркель іде

Якщо усе тягнеться роками, то чи варто очікувати змін у 21-ому? Експерти вважають, що так.

Головні фактори – це знову політичні зміни, але тепер не в Україні, а в країнах-партнерах.

У Німеччині відбудуться парламентські вибори і вже точно відомо, що Ангела Меркель залишить свій пост канцлера, який обіймає понад 15 років. Але ж саме Німеччина – союзник України і «мотор» перемовин.

Хоч зовнішня політика – це прерогатива Міністерства закордонних справ, саме канцлерка особисто опікується питанням України, каже голова представництва фонду ім. Генріха Белля Сергій Сумленний.

«Є люди, які знайомі з внутрішньою кухнею адміністрації Меркель – вони говорять, що в принципі, останні декілька місяців тема України була, крім коронавірусу, єдиною, що її реально цікавила. І вкотре вона реально інвестувала власний час і власні сили, власний ресурс. Певні люди навіть критикували Меркель за те, що вона занадто втручається саме в оці питання зовнішньої політики», – розповідає Сумленний.

Останнім часом Меркель по-справжньому зацікавлена лише у проблемі коронавірусу і Донбасу
Останнім часом Меркель по-справжньому зацікавлена лише у проблемі коронавірусу і Донбасу

Хто займе місце Меркель – невідомо. Як і те, яким буде діалог між Берліном і Москвою після виборів восени 21-го – жорстким і прагматичним або ж спробою «навести мости».

Крім виборів у Німеччині мають значення ще коаліційні переговори.

«Якщо, скажемо так, в більшій кількості демократичних країн ми не знаємо результати виборів до виборів, то в Німеччині ми не знаємо фактичного результату виборів знаючи про те, які відсотки хто набрав, ми не знаємо які практичні наслідки це має», – каже Сумленний.

Зараз позиція Берліна допомагає Києву у перемовинах.

Політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна вважає, що Німеччина певним чином стримує Україну:

Є реальний, об'єктивний аналіз того, де ми знаходимося. Зараз це стан стагнації і імітації
Павло Клімкін

«Зокрема Німеччина виступає проти істотних політичних поступок з боку України, бо розуміє, що це програшний сценарій і вони навіть виступають таким стримуючим фактором в Нормандській четвірці для широких політичних домовленостей».

Байден замість Трампа

Другий важливий фактор у перемовинах щодо Донбасу – зміна президента в США. При Трампі роль Вашингтона у діалозі зійшла нанівець. Спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер пішов у відставку понад рік тому і на його місце нікого не призначили. Від Байдена чекають активності. І здається – чекають усі, включно з Росією, вважає ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Є реальний, об'єктивний аналіз того, де ми знаходимося. Зараз це стан стагнації і імітації. І цьому причина, знову ж таки, – російські очікування щодо нової американської адміністрації, небажання Путіна в цій ситуації кудись йти розуміючи, що усі ключові важелі саме у Вашингтоні. Він розуміє, що нова адміністрація узгодить ключові підходи з Євросоюзом і от тоді почнеться серйозна розмова», – каже Клімкін..

В Україні покладають великі надії на Джо Байдена, який до президентства неодноразово бував у Києві
В Україні покладають великі надії на Джо Байдена, який до президентства неодноразово бував у Києві

Володимир Зеленський щодо участі США вже висловився виданню The New Yourk Times – покладає великі надії, що вони приєднаються до Нормандського формату.

«Президент Байден добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу», – таку цитату наводять на офіційному сайті українського президента.

Та поки новий президент США не набув повноважень і офіційно заяв щодо Донбасу не робив. Та й аналітики у Вашингтоні не беруться прогнозувати політику Байдена. Україні, втім, необхідно готуватися, якщо переговори активізуються.

Україні доведеться йти на болючі компроміси щодо Донбасу
Україні доведеться йти на болючі компроміси щодо Донбасу

«Зараз ми повинні показати перше – що у нас є чітка стратегія або поле стратегії. Ми розуміємо що і як робити. Друге – що ми можемо її реалізувати. Тому що запитання «що?» – воно, насправді, просте. А «як?» – чи готова Україна це реалізувати? Тому що будь-який план все одно буде містити компромісні моменти. Вони будуть божевільно емоційно складними для багатьох людей. Вони будуть божевільно складними політично. А у нас, як Ви бачите, політичної єдності немає. Чесного діалогу з суспільством немає», – каже Павло Клімкін.

Без натяку на діалог

Наразі, якщо опиратися на сказане російським президентом, у публічній площині немає ані натяку на те, що Росія готова на поступки.

«Росія як підтримувала Донбас – так і буде підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу і це стосується підтримки виробництва, рішення соціальних питань. Інфраструктурного характеру питань і так далі. Не лише за гуманітарною лінією, але й прямої співпраці будемо це робити далі», – каже Путін.

Попри заяви російського президента, події на непідконтрольному Україні Донбасі у 2020-му вказують на інше – у Кремлі вичікують, накопичуючи проблеми в ОРДЛО – із грошима там складно.

«Російська Федерація не хоче більше вкладати кошти – мільярди доларів у підтримку нежиттєздатних економік так званих «ЛНР» і «ДНР». Підтвердженням цьому є те, що в 2020 році на території так званих «республік» почалися безпрецедентні економічні проблеми, багатомісячні заборгованості по виплаті заробітних плат, умовно кажучи, «ядерному» електорату, на який Росія там і спиралася. Ми бачили ряд протестів соціальних на шахтах та інших підприємствах ОРДЛО», – каже Марія Золкіна.

Поки у великій світовій політиці змінюються фігури, Україні доводиться чекати. Це очікування може розтягнутися і на увесь 2021 рік. Але це і час для зміцнення власних сил та пошуку нових союзників у протистоянні з Росією.

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