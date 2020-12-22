Перемир’я Зеленського: як змінилась війна у 2020-му?

Режим припинення вогню на Донбасі почав діяти в кінці липня цього року. Про зрив домовленостей поки не заявила ані Україна, ані Росія. Таким чином, перемир’я вже стало рекордним за тривалістю. За час відносної тиші кількість втрат серед українських військових знизилася в багато разів. Але обстріли тривають і приносять усе нові втрати. Зупинити стрілянину повністю не вдається й досі. Який вигляд тепер мають бойові дії і що найбільше загрожує життю українських бійців? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.​

Передові позиції українських військових у районі Світлодарської дуги. Бійці підтверджують: інтенсивність обстрілів під час перемир’я дійсно знизилася, та порушення все ще фіксують. Востаннє вибухи лунали тут незадовго до візиту журналістів.

«Кілометрів, мабуть, за чотири були прильоти. На тому березі, за річкою. Але чуємо ми тут. Міномет був «120-й». Впало, напевно, штуки чотири», – розповів Донбас.Реалії військовослужбовець Євген.

Докази мінометних обстрілів у середині грудня опублікували бійці 503-го батальйону морської піхоти. У кадрі, як стверджують військові, їхні позиції під вогнем міномета 120-міліметрового калібру.

«Чимало таких обстрілів – це промацування нашої оборони, це є розвідка вогнем. Тобто, вистріливши один чи два рази, противник помічає, куди бити, як бити, яка там українська оборона стоїть, як можна за необхідності вести туди вогонь», – вважає військовий експерт Владислав Волошин.

Однією з умов липневого перемир’я була заборона на використання безпілотників. Зараз, кажуть бійці на Світлодарці, цей пункт також постійно порушується.

«Безпілотники з’являються в нічний час. Кружляють ближче до їхніх позицій. Враження таке, що вони оглядають територію між своїми і нашими позиціями. Але залітають і за нашу територію. За ніч, буває, два-три рази безпілотники пролітають», – каже Едуард, один із бійців ЗСУ, який тримає оборону на передовій в Донецькій області.

На наступному відео бойовики угруповань «ЛДНР» 29 листопада готуються до запуску безпілотника російського виробництва. Пізніше того ж дня цей БПЛА збили українські військові над своїми позиціями в районі населеного пункту Луганське.

Паралельно з безпілотником до українських позицій підходила диверсійно-розвідувальна група. Але противника помітили.

Відступаючи, бойовики залишили частину спорядження. Фото особистих речей потім опублікував штаб ООС.

За словами військових – це не поодинокий випадок.

«Більше перейшли вони на тиху роботу. Якщо раніше працювали великим калібром, то зараз намагаються працювати більше – розвідка, диверсія. Тобто підійти ближче, постаратися що-небудь видивитись і, по можливості, звичайно, нашкодити», – ділиться спостереженнями боєць із передової.

Під час перемир'я бойовики продовжують активно мінувати територію, що теж є грубим порушення домовленостей.

«За допомогою гранатометів вони закидають на наші позиції боєприпаси типу ПОМ-2, це боєприпаси виготовлення виключно Росії. Мінується певна зона, і впродовж 100 годин ці боєприпаси детонують, якщо їх попередньо ніхто не зачіпає», – пояснює співробітник військового відділу фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

Головною ж небезпекою зараз військові називають снайперський вогонь. Саме від снайперської кулі в листопаді загинув боєць 72-ї механізованої бригади В’ячеслав Мінкін.

«За даними нашої розвідки, у противника з’явилося більше снайперських груп. Тобто, вирішення одним пострілом певної бойової ситуації. Застосування снайперів і висококласних розвідників на сьогодні вийшло на перші ролі в операції Об’єднаних сил», – упевнений Владислав Волошин.

Та, попри всі порушення, президент України Володимир Зеленський не говорить про зрив домовленостей і називає перемир’я рекордним за своєю тривалістю.

«Бойові втрати серед військових зменшилися в десять разів. Поранень менше в десять разів. У цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених», – заявив Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України.

За чотири місяці режиму припинення вогню від рук бойовиків загинули чотири українські військовослужбовці. Ще 20 були поранені. За той же період 2019 року, за підрахунками журналістів сайту «Новинарня», було вбито 36 українських бійців, поранено – 128.

Водночас інтенсивність вогню на Донбасі стає дедалі більшою. За даними штабу ООС, у листопаді кількість обстрілів, у порівнянні з першим місяцем перемир’я, збільшилася вже вдвічі.

Те ж відзначають і бійці на передовій.

«Зараз ми втрачаємо ініціативу. Вони проведуть нормальну розвідку, встановлять наші вогневі позиції, встановлять, де ми перебуваємо, навіть те, де люди проживають. І після цього «арта» відпрацює не навмання, а точно. Вони проводять час із користю, а ми граємо в перемир’я», – вважає боєць.

У таких умовах ні про яку заборону на вогонь у відповідь із боку українських військових не йдеться, запевняє представник фонду «Повернись живим».

«Я особисто неодноразово перебував на ротних опорних пунктах або взводних опорних пунктах. Ніякої такої прямої заборони на використання зброї немає, ні в кого зброя не опломбована, цинки не опломбовані. У разі, якщо зі сторони противника будуть якісь дії в сторону наших військових, я більш ніж упевнений, що військові відкриють вогонь і ніхто їх за це не покарає», – каже Олег Карпенко.

На думку експертів, у 2021 році ситуація на передовій кардинально не зміниться, бо повне припинення вогню не вигідне російській стороні.



«Росія, ми знаємо, продовжує вимагати виконання політичної частини Мінських угод. Я думаю, що це певні сплановані акції, на кшталт: давайте, трошки іноді пострілювати, перепрошую, щоб тримати в напрузі і постійно цей тиск зберігати. А тиск цей буде використовуватися, тому що президент України сказав же, що для нас надзвичайно важливе перемир’я. І так він показує свої болючі місця. Росія цим іноді користається і б’є по цих болючих точках», – вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.



Загалом із початку нинішнього перемир’я і до середини грудня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад три з половиною тисячі порушень режиму припинення вогню.

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