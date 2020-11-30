Що розповіли у підрозділі ЗСУ, який зупинив диверсантів і збив безпілотник

«Худий», «Мартин» та «Григор», протипіхотні міни і безпілотник російського виробництва. Це залишили біля українських позицій бойовики угруповання «ДНР». Фото українські бійці показали Радіо Донбас.Реалії. Вони також кажуть, що ця спроба прориву – не перша за місяць.

Як повідомляв Штаб операції об'єднаних сил, 29 листопада підрозділ ЗСУ відбив атаку диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарській дузі. Що там відбулось?

Російські гібридні сили атакували позиції 9-го батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. За словами військових підрозділу, за останні декілька тижнів угруповання «ДНР» вже вп’яте намагається прорватися на позиції під Луганським.

Противник підійшов до нас буквально впритул

«Крайній раз, – розповідає піхотинець підрозділу, – противник підійшов до нас буквально впритул. Ми вчасно помітили ту ДРГ, диверсійно-розвідувальну групу, і відбили її атаку. Тікаючи, бойовики залишили, зокрема, магазини з патронами, речмішки і декілька бронежилетів, на яких були вказані позивні – «Худий», «Мартин» та «Григор».

Крім особистих речей, підконтрольна Росії розвідгрупа, за свідченням військових ЗСУ, залишила поблизу позицій декілька МОН-50 – радянських протипіхотних мін, чиї забійні елементи при детонації розлітаються на відстань до 50 метрів. Ці міни заборонені Женевськими конвенціями.

Збили безпілотник

Свій підхід бойовики коригували за допомогою безпілотника «Гранат»

«Свій підхід, – продовжує військовий, – бойовики коригували за допомогою безпілотника «Гранат», який входить до комплексу російського виробництва «Навідник-2». Нам вдалося підбити ворожий безпілотник. Також ми встановили, що ДРГ рухалася зі сторони села Молочний, що поблизу Горлівки».

Армійці називають спроби прориву під Луганським «прощупуванням» – кажуть, підконтрольні Росії бойовики провокують, щоб потім звинуватити українських військових у порушенні домовленостей.

Натомість угруповань «ЛДНР» через свої медіа заперечують факт атаки під Луганським і також стверджують, що не застосовують загадний БПЛА.

Як це виглядає в контексті перемир'я

Вже після оголошення останнього («всеохопного») перемир’я 27 липня ЗСУ кілька разів фіксували вогневі провокації російських гібридних формувань поблизу Луганського – у серпні, приміром, позиції збройних сил закидали протипіхотними осколковими мінами натяжної дії – ПОМ-2.

«ПОМ-2 закидають за допомогою ручного протитанкового гранатомету (РПГ), встановлюючи міну замість запалу. Відбувається постріл з РПГ, але вибуху не чути – ПОМка вилетіла і за 50-60 секунд сама встановиться. Ми не маємо сумнівів про походження мін, адже відомо, що ПОМ-2 є на озброєнні регулярної армії РФ», – розповідав Радіо Донбас. Реалії інструктор із саперної справи фонду «Повернись живим» Євген Антипенко.

Переважно порушення режиму тиші Україна кваліфікує як провокативні, а постріли – як неприцільні. Однак, сталося за цей період і кілька обстрілів із жертвами та пораненими. Останній – 24 листопада: під Авдіївкою військового убив снайпер підконтрольних Росії формувань.

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