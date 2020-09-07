Чи можуть бойовики закидати міни дистанційно, як заявляють в ООС?

Ледь помітний силует людини на фоні пожовклого степу на Донеччині. Рухається досить швидко: робить коротку зупинку, присідає і йде геть. На непримітному, на перший погляд, відео бійці 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ насправді зафіксували грубе порушення так званого всеосяжного перемир’я. Силует – це підконтрольний Росії бойовик. А під час зупинки він не просто присідає, а встановлює переносні комплекси мінування.

Як працюють «дистанційні міни»? Чи є ті, кого вже під час перемир’я поранили їх осколки?

На Світлодарській дузі вже місяць панує тиша. Тристороння контактна група домовилася про «повне та всеосяжне припинення вогню» з 27 липня, і відтоді угрупування «ДНР» не обстрілювало позиції ЗСУ на Світлодарці та не висувалися у їхній бік диверсійно-розвідувальними групами, хоча на інших ділянкахцими вихідними сталися обстріли, вже є загиблий і поранений.

Що таке дистанційне мінування

За словами українських військових, російські гібридні сили винайшли новий спосіб ураження піхотинців. На лінії оборони у Донецькій області, що її тримає 24-та бригада, впродовж останнього місяця піхотинці з десяток разів фіксували дистанційне закидання ПОМ-2 – протипіхотної осколкової міни натяжної дії. 25 серпня ймовірно на такій недалеко від Горлівки підірвалися командир та сержант 137-го батальйону морської піхоти. Зараз обидва військових перебувають на лікуванні у шпиталі. За свідченням морпіхів-очевидців події, життя сержанту врятував шолом – якби був без нього, міг би загинути.

Інформація про те, що позиції українських військових закидають ПОМ-2, викликала гучне обговорення як серед самих армійців, так і серед жителів Донбасу. Наприклад, в ефір Радіо Донбас. Реалії нещодавно зателефонував слухач Сергій з Донецької області: він запевнив, що був командиром інженерно-саперного відділення і заявив, що протипіхотну осколкову міну натяжної дії неможливо встановити дистанційно.

«ПОМ-2 можна встановити тільки безпосередньо у високій траві, забивши кілочок, а на цей кілочок все одягається: вкручується запал, натягується розтяжка», – сказав Сергій.

Заяви військових про дистанційне мінування також викликали нестримний «тролінг» в ефірах російських пропагандистів.

Радіо Донбас.Реалії запитало у спеціаліста, як це насправді працює.

Як ставлять таку міну

Інструктор із саперної справи фонду «Повернись живим» Євген Антипенко, який навчає бійців ООС по всій лінії фронту, каже, такі міни дійсно можна закидати дистанційно. Додає: військові останнім часом часто запитують його саме про ПОМ-2. Хочуть знати специфіку роботи саме цієї міни й те, як від неї уберегтися.

Відбувається постріл з РПГ, але вибуху не чути – ПОМка вилетіла і за 50-60 секунд сама встановиться

«ПОМ-2 закидають за допомогою ручного протитанкового гранатомету (РПГ), встановлюючи міну замість запалу. Відбувається постріл з РПГ, але вибуху не чути – ПОМка вилетіла і за 50-60 секунд сама встановиться. Ми не маємо сумнівів про походження мін, адже відомо, що ПОМ-2 є на озброєнні регулярної армії РФ», – розповідає сапер.

Окрім цього, за словами Антипенка, ПОМ-2 російські гібридні сили також можуть скидати з коптера. Міна важить приблизно 1,5 кг, тож, щоб підняти її та перемістити, безпілотник повинен мати спеціальні обвіси. Зараз, за умовами перемир’я, аеророзвідка заборонена, тому російські гібридні сили скидають протипіхотні осколкові міни натяжної дії саме за допомогою РПГ.

Підрив відбувається, коли людина зачіпає один з датчиків цілі, що представляє собою тонку капронову нитку, яку майже неможливо помітити

«ПОМ-2 вражає в радіусі 16 метрів. Підрив відбувається, коли людина зачіпає один з датчиків цілі, що представляє собою тонку капронову нитку, яку майже неможливо помітити. Окрім цього, ураження може відбутися у момент самоліквідації ПОМ-2. Ця міна, якщо датчик цілі не зачепити, спрацьовує за 4-100 годин, в залежності від того, який час встановили», – підсумовує сапер.

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