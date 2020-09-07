Один український військовий загинув, ще один поранений внаслідок обстрілів 6 вересня – ООС

Один український військовий загинув, ще один поранений внаслідок обстрілів на Донбасі 6 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, біля Красногорівки Донецької області контрольовані Росією сили здійснили обстріл з автоматичного станкового гранатомета (тоді один з військових здобув поранення). Біля Причепилівки Луганської області, де загинув військовий, бойовики застосували стрілецьку зброю.

Крім того, російські гібридні сили двічі здійснили провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми Донецької області, заявили в ООС.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Донецька та околиць Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 6 вересня.

Крім того, у Луганській області під час евакуації внаслідок пожеж двоє українських військових загинули після підриву на невідомому мінному полі. Ще двоє солдатів були поранені.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.