Бойовики порушили режим припинення вогню, один військовий поранений – командування ООС

Російські гібридні війська порушили режим припинення вогню на 42 день його дії, заявляє командування Операції об’єднаних сил 6 вересня.

За повідомленням, бойовики вдалися до прицільного обстрілу український позицій біля Красногорівки, внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

«Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – заявляє командування.

Штаб ООС розцінив цей випадок як цілеспрямований зрив домовленостей Тристоронньої контактної групи.

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«Об’єднані сили дають ще одну можливість так званим «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів», – йдеться в повідомленні.

5 вересня ватажок підтримуваного і скеровуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що в понеділок, 7 вересня, порушить нині чинний режим припинення вогню. У відповідь на це українська сторона пообіцяла зреагувати в разі такого порушення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.