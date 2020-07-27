Що передбачає нове перемир’я на Донбасі – Міноборони опублікувало список

Міністерство оборони України опублікувало список заходів, які мають забезпечити дотримання «всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир’я» на Донбасі.

Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає:

заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

заборону на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні й приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі;

вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів повідомлять ТКГ;

вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандату місії, додали у Міноборони.

Раніше схожі заходи перераховували в ОБСЄ.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.