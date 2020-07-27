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27 липня 2020, Київ 13:26
Новини | Події

Що передбачає нове перемир’я на Донбасі – Міноборони опублікувало список

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи

Міністерство оборони України опублікувало список заходів, які мають забезпечити дотримання «всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир’я» на Донбасі.

Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає:

  • заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
  • заборону на застосування вогню, включаючи снайперський;
  • заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні й приміщення, відкриті для громадськості;
  • ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;
  • створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі;
  • вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів повідомлять ТКГ;
  • вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандату місії, додали у Міноборони.

Раніше схожі заходи перераховували в ОБСЄ.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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