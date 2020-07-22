ТКГ домовилася про «повне та всеосяжне припинення вогню» з 27 липня – Офіс президента

В Офісі президента України повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. У ОП це назвали «проривом у Мінському процесі».

«Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей», – мовиться у повідомленні.

При цьому у ОП наголошують, що вибори на тимчасово окупованих територіях можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.