Внаслідок обстрілу біля Пищевика поранено військового – штаб

Внаслідок обстрілу позицій ЗСУ біля Пищевика поранено українського військового. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення», – мовиться у повідомленні.

Пораненого евакуювали до медзакладу, надавши першу медичну допомогу.

Таким чином, загалом від початку доби 22 липня вже троє українських військових поранено внаслідок обстрілів бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.