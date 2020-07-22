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22 липня 2020, Київ 09:27
Новини | Суспільство

За добу на Донбасі один військовий загинув, ще один поранений – штаб

Обстрілів зокрема зазнали позиції українських військових поблизу Новотошківського, Кримського, Хутору Вільного

Російські гібридні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об’єднаних сил 21 липня, внаслідок чого один український військовий помер у лікарні, ще один поранений, повідомляє штаб.

За даними штабу, обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу Новотошківського, Кримського, Хутору Вільного.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметрів та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети», – йдеться в зведенні.

Крім того, з початку доби в штабі зафіксували чотири обстріли, зокрема біля Майорська, Мар’їнки та Лебединського. За поточну добу, за даними штабу, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі околиць окупованого Донецька. Аналогічне угруповання «ЛНР» наразі таких заяв не робило.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Українська армія випробовує нову техніку
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Українська армія випробовує нову техніку

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