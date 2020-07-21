Один із поранених на Донбасі військових помер у лікувальному закладі – ООС

Один із поранених на Донбасі українських військових помер у лікувальному закладі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень», – заявили в ООС.

У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 21 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.