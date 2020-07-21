Від початку доби бойовики вели обстріли біля Павлополя, Гнутового та Новотошківського – штаб ООС

Від початку поточної доби, 21 липня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор застосував міномети калібру 120 мм. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

За добу поранення отримали двоє українських військових, їх госпіталізовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.