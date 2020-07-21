Бойовики блокують проїзд спостерігачів ОБСЄ через КПВВ – штаб

Бойовики на Донбасі продовжують блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, перетинаючи лінію розмежування зі сторони підконтрольної Уряду України території, вони щораз отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ у проїзді на тимчасово окуповану територію», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойовики мотивують відмову проведенням карантинних заходів.

Пункти пропуску на Донбасі з підконтрольної Україні сторони почали відновлювати роботу в червні. До цього їхня робота була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19.