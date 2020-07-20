Військові підтвердили, що передане бойовиками тіло належить медику, який загинув на Донбасі 13 липня

У 35-й бригаді морської піхоти підтвердили, що тіло, яке російські гібридні сили передали українським військовим на КПВВ «Мар’їнка» 17 липня, вдалося ідентифікувати. Як вказали військові у коментарі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода), загиблим виявився бойовий медик 137-го батальйону бригади Микола Ілін.

36-річний сержант Микола Ілін був родом з Білорусі, звідки, за версією друзів, поїхав через політичні переслідування. Медик мав громадянство Естонії, але жив у Білій Церкві Київської області. Побратими загиблого відгукуються про нього як про веселу і комунікабельну людину, яка вільно володіла кількома мовами.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве. В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик загинув, а сержант був поранений (його доля наразі невідома). Тіло командира взводу, за яким ішла група, 15 липня було передане ЗСУ російськими гібридними силами. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь.

17 липня російські гібридні війська передали українським військовим тіло неідентифікованої людини, яким виявився бойовий медик Микола Ілін.