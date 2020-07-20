Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 липня 2020, Київ 16:13
Відео

Неподалік Донецького аеропорту відкрили українську церкву (відео)

Неподалік Донецького аеропорту відкрили українську церкву (відео)
Embed
Неподалік Донецького аеропорту відкрили українську церкву (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

На Донбасі, у селі Карлівка Мар’їнського району, що неподалік Донецького аеропорту, 19 липня відкрили церкву. Подія відбулася в рамках волонтерського проєкту «Тризуб Дентал». Самі волонтери говорять про неї як про неканонічну міжконфесійну церкву. Офіційно ж її назвали «Домівка. Міжконфесійний духовний осередок для наших захисників. Церква Святої Анни». Церкву збудували гуцули із смерек без використання цвяхів. Споруда має унікальний іконостас, писаний на склі, та вітражі. Окрім ікон, усередині є бібліотека, проєктор для лекцій, статуя Будди, зображення богині Калі (індуїстська богиня вічної сили, часу і змін, смерті і знищення) тощо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG