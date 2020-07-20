На Донбасі, у селі Карлівка Мар’їнського району, що неподалік Донецького аеропорту, 19 липня відкрили церкву. Подія відбулася в рамках волонтерського проєкту «Тризуб Дентал». Самі волонтери говорять про неї як про неканонічну міжконфесійну церкву. Офіційно ж її назвали «Домівка. Міжконфесійний духовний осередок для наших захисників. Церква Святої Анни». Церкву збудували гуцули із смерек без використання цвяхів. Споруда має унікальний іконостас, писаний на склі, та вітражі. Окрім ікон, усередині є бібліотека, проєктор для лекцій, статуя Будди, зображення богині Калі (індуїстська богиня вічної сили, часу і змін, смерті і знищення) тощо.