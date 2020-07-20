Угруповання «ДНР» будує нові укріплення прямо на межі ділянки розведення

Спостережна місія ОБСЄ завдяки безпілотникам виявила будівництво нових позицій російськими гібридними силами на межі ділянки розведення Богданівка –​ Петрівське. Про це повідомляється в звіті місії від 20 липня 2020 року.

Радіо Донбас.Реалії позначили на карті позиції незаконних збройних формувань біля ділянки розведення, на яких, за даними ОБСЄ, може вестися нове будівництво.

«БПЛА вперше зафіксував, як копали поглиблення (не зафіксоване за даними спостереження від 5 липня 2020 року), за оцінкою, для підготовки до облаштування нового укриття на схід від недавно виритої траншеї поблизу південно-східного кута ділянки розведення», –​ йдеться в звіті.

Підпишіться на нашу п’ятничну розсилку «Тиждень на Донбасі». Все важливе про регіон коротко – лише в одному листі на тиждень!

Траншеї та позиції угруповання «ДНР» можна побачити на електронних картах. На наведеній нижче – зеленим кольором позначена ділянка розведення сил та засобів. Укріплення та траншеї, позначені як Позиції 1 та Позиції 2, імовірно, і є місцями будівництва нових укріплень, які зафіксував безпілотник.

До того ж, на ділянці Позиції 2 розташована висота 202,9, що домінує над цією місцевістю. Позиції 3, 4, 5 – це укріплення за межею ділянки розведення, що і раніше фіксувалися спостерігачами ОБСЄ. Також добре видно розгалужені укріплення бойовиків на західній околиці Петрівського впритул до ділянки розведення сторін.

(дочекайтесь завантаження схеми)

11 листопада 2019 року відповідно до Мінських домовленостей в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області відбулося розведення сил – особового складу та техніки.

Тоді, за даними штабу Операції об’єднаних сил, з ділянки розведення були відведені 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км.